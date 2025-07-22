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Чалханоглу прокоментував чутки про перехід у Фенербахче

Олег Дідух — 22 липня 2025, 14:59
Чалханоглу прокоментував чутки про перехід у Фенербахче
Хакан Чалханоглу
Getty Images

Центральний півзахисник міланського Інтера Хакан Чалханоглу заявив, що не перейде у Фенербахче через те, що є фанатом їхнього принципового суперника, Галатасарая.

Слова 30-річного хавбека наводить Сафа Каан.

"Моє серце – червоно-жовте. Я – фаната Галатасарая. Ніколи не гратиму за жодну іншу команду в Туреччині", – заявив футболіст.

Нагадаємо, Галатасарай цього літа намагався підписати Чалханоглу, проте не зміг домовитися з Інтером щодо суми трансферу. Після цього повідомлялося про інтерес до півзахисника з боку Фенербахче.

Чалханоглу виступає за Інтер з літа 2021 року. В минулому сезоні на його рахунку 11 голів і 8 асистів у 47 матчах у всіх турнірах. Контракт хавбека діє до літа 2027 року.

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