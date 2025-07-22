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Повернутися в топ-10: Світоліна розповіла про плани на завершення сезону

Андрій Мошкун — 22 липня 2025, 15:11
Повернутися в топ-10: Світоліна розповіла про плани на завершення сезону
Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна має амбітні плани на завершення сезону та сподівається на хороший виступ збірної у фінальній частині Кубку Біллі Джин Кінг.

Слова тенісистки публікує Суспільне Спорт.

Українська тенісистка заявила, що за умови уникнення травм намагатиметься покращити свою позицію у рейтингу WTA, в якому вона наразі посідає 13 місце.

"В принципі, впевненість є, я на цей момент в непоганій формі. Для мене задача зараз – закінчити сезон без якихось таких великих травм, як це відбувалось минулих два роки. Я не змогла закінчити повністю (минулий – ред.) сезон. Тому, сподіваюсь, що все вийде і я зможу повернутися в топ-10", – заявила Світоліна.

Також вона поділилася очікуваннями від виступу збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг.

"Я дуже рада, що в нас вийшло кваліфікуватись у фінальну частину. Це вперше для України. Ми готуємось, намагаємось зібрати найкращу команду, щоб не тільки приїхати туди, але і приїхати з перемогою. Іспанія не проста, але не найгірший варіант, тому що там є і США, які дуже сильні. Ми ще не знаємо, яка буде команда, які гравчині там будуть. Але, все одно, я думаю, що у нас є гарні шанси пройти. А далі вже подивимось. Це спорт – ти не знаєш чого очікувати, але можеш тільки контролювати те, що ти підготуєшся на 100%", – резюмувала перша ракетка України.

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться з 16 до 21 вересня в Китаї. Суперницею збірної України у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг стане четверта сіяна турніру Іспанія. За умови перемоги у протистоянні проти іспанок, українки потраплять на переможницю пари Італія – Китай.

Раніше жіноча збірна України опублікувала попередню заявку на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.

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Еліна Світоліна

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