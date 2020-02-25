Марченко переміг у кваліфікації турніру у Франції

Матч тривав 2 години 20 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко переміг у першому колі кваліфікації турніру у французькому місті По.

Українець у третьох сетах переграв німця Маттіаса Бачінгера.

Матч тривав 2 години 20 хвилини.

У другому колі кваліфікації завтра, 26 лютого, Марченко зіграє з аргентинцем Марко Трунгельїті.

TEREGA Open Pau Pyrénées - ATP Challenger Tour

Призовий фонд 92040 євро

По (Франція)

Кваліфікація

Перше коло, 25 лютого

Ілля Марченко - Маттіас Бачінгер 3:6, 7:6 (10), 6:4

Раніше, визначився склад збірної України на матч Кубка Девіса.

Нагадаємо, Стаховський піднявся на одну позицію у рейтинзі ATP.