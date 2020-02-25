Марченко переміг у кваліфікації турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко переміг у першому колі кваліфікації турніру у французькому місті По.
Українець у третьох сетах переграв німця Маттіаса Бачінгера.
Матч тривав 2 години 20 хвилини.
У другому колі кваліфікації завтра, 26 лютого, Марченко зіграє з аргентинцем Марко Трунгельїті.
TEREGA Open Pau Pyrénées - ATP Challenger Tour
Призовий фонд 92040 євро
По (Франція)
Кваліфікація
Перше коло, 25 лютого
Ілля Марченко - Маттіас Бачінгер 3:6, 7:6 (10), 6:4
Раніше, визначився склад збірної України на матч Кубка Девіса.
Нагадаємо, Стаховський піднявся на одну позицію у рейтинзі ATP.