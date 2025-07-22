Стало відомо, скільки Вільярреал заплатив Карпатам за Кінарейкіна

Воротар львівських Карпат Яків Кінарейкін нещодавно перейшов у Вільярреал. За цей перехід команда отримала найбільшу суму за весь час після відновлення клубу.

Про це повідомляє Transfermarkt.

За інформацією порталу, український колектив отримав 700 тисяч євро за голкіпера.

Якщо ж говорити за всю історію Карпат, то цей трансфер опиниться у топ-15 найдорожчих продажів, поділяючи 12 місце з переходами Ореста Лебеденка в Луго та Вільяма Батісти у ФК Харків.

Нагадаємо, воротар перейшов до Карпат минулого літа. У сезоні 2024/2025 Кінарейкін провів у складі команди 13 матчів, 5 з яких відіграв "на нуль". Раніше повідомлялося, що Вільярреал розглядає можливість трансферу Луніна.