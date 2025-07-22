Динамо дозаявило трьох гравців на Лігу чемпіонів

Київське Динамо доповнило заявку на Лігу чемпіонів, додавши туди трьох молодих футболістів.

Про це стало відомо на сайті УЄФА.

Так, за списком "Б" столичний колектив вніс Матвія Пономаренка, Вячеслава Суркіса та Владислава Захарченка.

Зазначимо, що за цим списком клуби можуть додавати футболістів, які перебувають у системі команди щонайменше два роки та відповідають віковим нормам.

Читайте також : Фото Легкий суперник проти важкого Динамо: чого очікувати від матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Вже сьогодні Динамо зіграє матч другого раунду кваліфікації ЛЧ проти Хамрун Спартанс. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе онлайн-трансляцію зустрічі. Матч-відповідь буде зіграно за тиждень, 29 липня.

Раніше головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський розповів про кадрові втрати напередодні матчу з мальтійським колективом.