 Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію | Теніс | Champion.com.ua
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Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію

Сьогодні 10:15 7466 0
Стаховський розташувався на 153 позиції ATP
Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію
#Стаховський, #Марченко

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу ATP від ​​17 лютого змін у першій десятці лідерів не відбулося. Лідерство зберіг серб Новак Джокович.

За підсумками тижня на одну позицію в світовій класифікації піднявся Сергій Стаховський (151), а Ілля Марченко - на дві (253)

Рейтинг ATP
17 лютого 2020 року
     
1 (1) Новак Джокович (Сербія) 9720
2 (2) Рафаель Надаль (Іспанія) 9395
3 (3) Роджер Федерер (Швейцарія) 7130
4 (4) Домінік Тім (Австрія) 7045
5 (5) Данило Медведєв (Росія) 5890
6 (6) Стефанос Ціціпас (Греція) 4745
7 (7) Олександр Звєрєв (Німеччина) 3885
8 (8) Маттео Берреттіні 2860
9 (9) Гаель Монфіс (Франція) 2860
10 (10) Давид Гоффен (Бельгія) 2600
151 (152)  Сергій Стаховський (Україна)  352
253 (254)  Ілля Марченко (Україна)  184
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