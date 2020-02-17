Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію

Стаховський розташувався на 153 позиції ATP

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу ATP від ​​17 лютого змін у першій десятці лідерів не відбулося. Лідерство зберіг серб Новак Джокович.

За підсумками тижня на одну позицію в світовій класифікації піднявся Сергій Стаховський (151), а Ілля Марченко - на дві (253)

Рейтинг ATP

17 лютого 2020 року