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Бондаренко програла у парному розряді на турнірі у Хуахіні

Сьогодні 14:18 127 0
Українка завершила виступи і в парному розряді
Бондаренко програла у парному розряді на турнірі у Хуахіні
#Бондаренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко завершила боротьбу у парному розряді на турнірі WTA International у Хуахіні (Таїланд).

У дуеті з Тамарін Танасугарн з Таїланду українка поступилася австралійському тандему Барбара Хаас / Еллен Перес.

Матч тривав 1 годину 14 хвилин.

Thailand Open - International
Хуахіні, Таїланд
Призовий фонд - $275,000
Перше коло, 13 лютого

Барбара Хаас / Еллен Перес - Катерина Бондаренко / Тамарін Танасугарн 6:3, 6:4

Нагадаємо, Світоліна знищила Сандерс у другому колі турніру у Таїланді.

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