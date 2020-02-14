Бондаренко програла у парному розряді на турнірі у Хуахіні

Українка завершила виступи і в парному розряді

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко завершила боротьбу у парному розряді на турнірі WTA International у Хуахіні (Таїланд).

У дуеті з Тамарін Танасугарн з Таїланду українка поступилася австралійському тандему Барбара Хаас / Еллен Перес.

Матч тривав 1 годину 14 хвилин.

Thailand Open - International

Хуахіні, Таїланд

Призовий фонд - $275,000

Перше коло, 13 лютого

Барбара Хаас / Еллен Перес - Катерина Бондаренко / Тамарін Танасугарн 6:3, 6:4

Нагадаємо, Світоліна знищила Сандерс у другому колі турніру у Таїланді.