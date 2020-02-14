Бондаренко програла у парному розряді на турнірі у Хуахіні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Бондаренко завершила боротьбу у парному розряді на турнірі WTA International у Хуахіні (Таїланд).
У дуеті з Тамарін Танасугарн з Таїланду українка поступилася австралійському тандему Барбара Хаас / Еллен Перес.
Матч тривав 1 годину 14 хвилин.
Thailand Open - International
Хуахіні, Таїланд
Призовий фонд - $275,000
Перше коло, 13 лютого
Барбара Хаас / Еллен Перес - Катерина Бондаренко / Тамарін Танасугарн 6:3, 6:4
Нагадаємо, Світоліна знищила Сандерс у другому колі турніру у Таїланді.