Кенін перемогла Барті і вийшла до фіналу Australian Open

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу у першому півфіналі перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті на очах у своїх вболівальником програла американці Софії Кенін (№15 WTA).

Матч тривав одну годину 48 хвилин.

Clutch Kenin@SofiaKenin collects a 7-6(6) 7-5 win over world No. 1 Barty to reach her first Grand Slam final and become the youngest Melbourne finalist since 2008.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vPxrtFzgZU