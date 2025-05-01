Манчестер Сіті переманив таланта ПСЖ

Талановитий форвард молодіжної команди ПСЖ Мамаду Сангаре влітку поточного року перейде в академію Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🔵 EXCL: Manchester City have agreed deal to sign 18 year old striker Mahamadou Sangare from Paris Saint Germain on free deal, here we go!



Verbal agreement in place, medical to take place and one more exciting young talent for Man City Academy winning the race for PSG gem. pic.twitter.com/c33o667hLz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2025

Контракт Сангаре з ПСЖ діє до кінця червня поточного року та не буде продовжений. Манчестер Сіті підпише 18-річного гравця молодіжної збірної Франції на правах вільного агента.

Сторони вже досягли усної домовленості, форвард пройшов медогляд в англійському клубі. Після переходу Сангаре потрапить у академію Ман Сіті.

У поточному сезоні Сангаре відзначився 8 голами та 2 асистами у 6 матчах Юнацької ліги УЄФА за молодіжну команду ПСЖ. Від розділив звання найкращого бомбардира турніру з Матвієм Понмаренком із Динамо Київ і Філіпом Ферхунігом із австрійського РБ Зальцбург.