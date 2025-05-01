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Манчестер Сіті переманив таланта ПСЖ

Олег Дідух — 1 травня 2025, 14:27
Манчестер Сіті переманив таланта ПСЖ
Мамаду Сангаре
instagram.com/mahamad_youss_s

Талановитий форвард молодіжної команди ПСЖ Мамаду Сангаре влітку поточного року перейде в академію Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт Сангаре з ПСЖ діє до кінця червня поточного року та не буде продовжений. Манчестер Сіті підпише 18-річного гравця молодіжної збірної Франції на правах вільного агента.

Сторони вже досягли усної домовленості, форвард пройшов медогляд в англійському клубі. Після переходу Сангаре потрапить у академію Ман Сіті.

У поточному сезоні Сангаре відзначився 8 голами та 2 асистами у 6 матчах Юнацької ліги УЄФА за молодіжну команду ПСЖ. Від розділив звання найкращого бомбардира турніру з Матвієм Понмаренком із Динамо Київ і Філіпом Ферхунігом із австрійського РБ Зальцбург.

Манчестер Сіті ПСЖ Юнацька ліга УЄФА

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