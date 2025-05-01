Я повністю підтримую Марту: відомий тенісний експерт відреагував на скандал у матчі з Сабалєнкою

Відомий тенісний експерт і журналіст Крістофер Кларе висловився про скандальну зупинку у матчі Аріни Сабалєнки і Марти Костюк у межах турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open в Мадриді.

Про це американський фахівець написав у Твітері.

"Я повністю підтримую Марту Костюк у цій ситуації. Гравчиня не повинна мати можливості самостійно зупиняти гру після першої подачі, особливо коли суддя на вишці вже дав вказівку продовжувати матч. Сабалєнка зможе поновити гру з першої подачі на критичному етапі поєдинку. Слабке суддівство", – написав Кларе.

I'm with Marta Kostyuk on this one



Player should not be able to unilaterally decide to stop playing after the first serve after receiving instructions from the chair umpire to carry on. Sabalenka will resume later with a first serve at a critical stage of this match. Weak… pic.twitter.com/xfcOObudGS — Christopher Clarey 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸 (@christophclarey) April 30, 2025

Нагадаємо, у кінці другого сету "нейтральна" тенісистка самостійно пішла з корту посилаючись на те, що їй заважає пил і дощ. У цей же час перша ракетка світу не змогла виконати першу подачу під час тай-брейку.

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Цей хитрий маневр дозволив першій ракеткі світу забрати другий сет, здобувши перемогу у надважкому матчі проти Костюк.

Вже у четвер, 1 травня, Сабалєнка зіграє проти Еліни Світоліної у межах півфіналу турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open. Орієнтовний початок матчу – 22:30 за Києвом.