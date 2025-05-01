Я повністю підтримую Марту: відомий тенісний експерт відреагував на скандал у матчі з Сабалєнкою
Відомий тенісний експерт і журналіст Крістофер Кларе висловився про скандальну зупинку у матчі Аріни Сабалєнки і Марти Костюк у межах турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open в Мадриді.
Про це американський фахівець написав у Твітері.
"Я повністю підтримую Марту Костюк у цій ситуації.
Гравчиня не повинна мати можливості самостійно зупиняти гру після першої подачі, особливо коли суддя на вишці вже дав вказівку продовжувати матч. Сабалєнка зможе поновити гру з першої подачі на критичному етапі поєдинку. Слабке суддівство", – написав Кларе.
Нагадаємо, у кінці другого сету "нейтральна" тенісистка самостійно пішла з корту посилаючись на те, що їй заважає пил і дощ. У цей же час перша ракетка світу не змогла виконати першу подачу під час тай-брейку.
Цей хитрий маневр дозволив першій ракеткі світу забрати другий сет, здобувши перемогу у надважкому матчі проти Костюк.
Вже у четвер, 1 травня, Сабалєнка зіграє проти Еліни Світоліної у межах півфіналу турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open. Орієнтовний початок матчу – 22:30 за Києвом.