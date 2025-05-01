Україна поступилася Польщі у фінальному протистоянні на Іграх націй 2025

Сьогодні, 1 травня, у словацькому Кошице збірна України з мініфутболу завершила свої виступи на Іграх націй 2025 року двома матчами проти збірної Польщі за право посісти п'яте місце на турнірі.

На жаль, "синьо-жовті" зазнали поразки в обох поєдинках даного протистояння. У першому матчі українці розгромно програли з рахунком 0:3.

І хоча по ходу другої гри Україна виглядала значно краще, вона двічі була змушена відігруватися. На 9-й хвилині Нікіта Сініцин вразив ворота суперника прямим ударом зі штрафного, а незадовго до перерви відзначився Олександр Тарасюк.

Але й цього виявилося замало, адже у другому таймі поляки забили втретє, здобули другу перемогу та у підсумку посіли п'яте місце.

Ігри націй-2025

Турнір з мініфутболу, матчі за п'яте місце, 1 травня

Україна – Польща 0:3

Польща – Україна 3:2

Таким чином, збірна України завершила Ігри націй 2025 року на останньому шостому місці. На груповому етапі підопічні граючого тренера Віталія Мельника спочатку зіграли внічию з Азербайджаном (2:2), після чого поступилися Словаччині (1:2).

Нагадаємо, що цей турнір для України був підготовкою до майбутнього чемпіонату світу-2025, який проходитиме в Баку (Азербайджан) з 21 травня по 1 червня. Зазначимо, що за підсумками жеребкування українська команда опинилася у групі C.