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Рафінья: Неприпустимо пропускати стільки голів удома

Олег Дідух — 1 травня 2025, 14:55
Рафінья: Неприпустимо пропускати стільки голів удома
Рафінья
Getty Images

Бразильський вінгер Барселони Рафінья поділився враженнями від першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (нічия 3:3).

Вінгера цитує Barca Universal.

"Граючи вдома, складається враження, що ми могли б досягти кращого результату. Неприпустимо пропускати стільки голів вдома. Треба віддати належне Інтеру. Наш обов’язок — завжди бути переможцями тут, але це також не найгірший результат. Ми віддамося повністю, щоб пройти далі.

Що думав, коли на 21-й хвилині було 0:2? Нічого. Потрібно було зберігати спокій, спробувати грати в свою гру та повернути собі результат", – заявив Рафінья.

У матчі проти Інтера Рафінья здійснив асист, який став для нього 20-ю гольлвою дією у поточному сезоні Ліги чемпіонів. За цим показником він став рекордсменом як Барселони, так і бразильського футболу.

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