Рафінья: Неприпустимо пропускати стільки голів удома

Бразильський вінгер Барселони Рафінья поділився враженнями від першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (нічия 3:3).

Вінгера цитує Barca Universal.

"Граючи вдома, складається враження, що ми могли б досягти кращого результату. Неприпустимо пропускати стільки голів вдома. Треба віддати належне Інтеру. Наш обов’язок — завжди бути переможцями тут, але це також не найгірший результат. Ми віддамося повністю, щоб пройти далі.

Що думав, коли на 21-й хвилині було 0:2? Нічого. Потрібно було зберігати спокій, спробувати грати в свою гру та повернути собі результат", – заявив Рафінья.