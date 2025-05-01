Це неминуче, – гендиректор Макларен очікує на аварію між Норрісом та Піастрі

Генеральний директор Макларена Зак Браун розуміє, що рано чи пізно гонщики його команди зійдуться у битві на трасі, оскільки вони обидва змагаються за титул чемпіона світу.

Слова 53-річного американця наводить Sky Sports.

Після п'яти етапів Формули-1 сезону 2025 року Оскар Піастрі лідирує в особистиому заліку, а його напарник по команді Ландо Норріс посідає друге місце.

Експерти очікують, що саме напарники розіграють між собою титул поточного сезону, а тому варто очікувати на їхню безпосередню боротьбу на трасі, яка може призвести зо аварії. До цього готується і сам Браун.

"Я думаю, що це, безумовно, питання "коли", а не "якщо". У вас є два гонщики, в одній команді або в різних, які знаходяться поруч один з одним протягом 24 гонок. Хтось з них заблокує гальма... Тож я з нетерпінням чекаю, коли все це закінчиться, бо не думаю, що це буде настільки захоплююче, як усі думають. Я думаю, що коли цей день настане, це буде гоночний інцидент. Я думаю, це неминуче. Вони два чудові персонажі. Жоден з них не є гарячою головою, тому ми не турбуємося про це, і, до певної міри, з нетерпінням чекаємо, коли це все закінчиться", – сказав Браун.

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Нагадаємо, що завтра, 2 травня, у Маямі стартуватиме шостий етап сезону. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх вікендів кампанії 2025 року.

Раніше Ландо Норріс розповів про тиск на себе, який заважає йому регулярно боротися за перемоги в гонках.