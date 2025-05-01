УПЛ представила символічну збірну 16 туру з урахуванням дограного матчу Інгулець – Зоря

Ведучі, експерти, коментатори УПЛ ТБ та представники ЗМІ визначили найкращого гравця, тренера та символічну збірну Української Прем'єр-ліги за підсумками 16 туру.

Про це йдеться на сайті УПЛ.

Вчора, 30 квітня, відбулося догравання перенесеного матчу 16 туру УПЛ між Інгульцем та Зорею. Гра завершилася з тим самим рахунком, з якого вона продовжилася, а саме з 1:0 на користь колектива з Петрового.

Оскільки всі матчі були зіграні, УПЛ підготувала імена переможців традиційних номінацій, а також тих, хто опинився в одинадцятці найкращих.

Обидві індивідуальні нагороди отримали представники Динамо, яке в 16 турі здобуло розгромну перемогу над Олександрією з рахунком 3:0.

Найкращим тренером був визнаний Олександр Шовковський, а звання гравця туру отримав Владислав Ванат, який у поєдинку з олександрійцями оформив дубль.

Варто зазначити, що окрім Ваната, у символічній збірній знайшлося місце ще двом представникам Динамо, а саме Олександру Тимчику та Денису Попову.

Символічна збірна 16 туру УПЛ

УПЛ

Нагадаємо, що завтра, 2 травня, 27 тур УПЛ стартуватиме двома матчами: Лівий берег прийматиме Карпати, у той час, як Рух зіграє з Кривбасом.