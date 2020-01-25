Редкач - Гарсія: головний шанс для українця в кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

Цього вікенду в Брукліні (Нью-Йорк) відбудеться бій Івана Редкача проти американського боксера Денні Гарсії.

Суперник українця – екс-чемпіон і так само, як і Іван, в разі перемоги отримає шанс поборотися за титул у напівсередній вазі за версією WBC.

Нагадаємо, цим поясом зараз володіє Еррол Спенс. Бій почнеться приблизно о 4 ранку за київським часом 26 січня.

На жаль, Іван Редкач не є головним претендентом на перемогу. Аналітики Parimatch залишають йому лише 12% на успіх. Але, українець відомий, як майстер нокаутів і він нерідко здобував дострокові перемоги в ранніх раундах. Багато хто відзначає, що в цьому його головна перевага. Поки в Івана будуть свіжі сили, є шанси, що він зможе зловити Гарсію.

Денні діє обережніше, вичікуючи свій момент. Він вміє бити в найнесподіваніший момент. Вдається це не завжди, часто перемоги йому діставалися рішенням суддів. Гарсія боксер досить високого рівня, з такими Редкач поки що не бився. Але для Івана це шанс заявити про себе, так що з мотивацією у нього буде все в порядку. Також, що важливо, Іван уже понад 10 років виступає в США і місцева публіка його знає. Його манера ведення бою також до душі вболівальникам. Так що на підтримку трибун він зможе розраховувати.