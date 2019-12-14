Джерело - btu.org.ua.
Екс-перша ракетка України Олександр Долгополов не зіграє на Australian Open.
Про це повідомила прес-служба турніру.
Організатори турніру повідомили, що Долгополов знявся з Australian Open через травму зап'ястя правої руки.
Востаннє Долгополов виходив на корт на турнірах ще у травні 2018 року, коли програв Новаку Джоковичу в Римі, після чого не міг виступати через травми. У липні цього року він переніс уже другу операцію на кисті, а у вересні повернувся до тренувань.
Alex Dolgopolov has withdrawn from #AusOpen 2020 with a right wrist injury.— #AusOpen (@AustralianOpen) December 14, 2019
Best wishes for your recovery @thedolgo. We look forward to seeing you back in Melbourne soon 💪🏻 pic.twitter.com/dj5DsG03Z7
Нагадаємо, Долгополов заявився на Australian Open по захищеному рейтингу.
Раніше повідомлялося, що Долгополов повернеться на корт у січні.