Екс-перша ракетка України Олександр Долгополов не зіграє на Australian Open.

Про це повідомила прес-служба турніру.

Організатори турніру повідомили, що Долгополов знявся з Australian Open через травму зап'ястя правої руки.

Востаннє Долгополов виходив на корт на турнірах ще у травні 2018 року, коли програв Новаку Джоковичу в Римі, після чого не міг виступати через травми. У липні цього року він переніс уже другу операцію на кисті, а у вересні повернувся до тренувань.

Alex Dolgopolov has withdrawn from #AusOpen 2020 with a right wrist injury.



Best wishes for your recovery @thedolgo. We look forward to seeing you back in Melbourne soon 💪🏻 pic.twitter.com/dj5DsG03Z7