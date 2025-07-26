Це малоймовірно і надумано, – Вольфф не вірить у перехід Ферстаппена в Мерседес на 2026 рік
Керівник Мерседес Тото Вольфф відповів на питання щодо складу пілотів його команди на наступний сезон та ймовірність побачити Макса Ферстаппена за кермом боліда "срібних стріл".
Сорва 53-річного австрійця наводить GPBlog.
Довгий час німецький колектив вважається головним претендентом на те, щоб переманити чотириразового чемпіона світу з Ред Булл.
Проте, за словами Вольффа, ймовірність того, що Ферстаппен виступатиме за Мерседес у 2026 році, наближається до нуля. Тому варто чекати на те, що команда продовжить контракти з Джорджем Расселлом та Андреа Кімі Антонеллі.
"Це малоймовірно і надумано. Я хочу залишитися з Кімі та Джорджем, як є зараз. Все інше нереалістично. Якщо у нас буде склад Расселл-Ферстаппен – це буде Прост-Сенна сьогодення.
Існує велика ймовірність, (що Расселл та Антонеллі будуть напарниками у 2026 році). Хоча це не є 100-відсотковою гарантією", – сказав Вольфф.
Після цього Тото звинуватив Расселла в тому, що саме він став причиною розповсюдження чуток про перехід Ферстаппена в Мерседес.
"Він спровокував цю медіа-лавину! Іноді я, можливо, наївний, але я намагаюся бути прозорим з пілотами. І я сказав: "Слухайте, я зобов'язаний вивчити, що Макс буде робити в найближчі кілька років".
І я думаю, що він зробив це, щоб показати, що я в курсі того, що відбувається, і що за моєю спиною нічого не відбувається, і мене це влаштовує. Я оптимістично налаштований, що він (Расселл) буде добре спати під час літніх канікул".
Нагадаємо, що і Расселл, і Антонеллі провалили кваліфікацію спринта Гран-прі Бельгії, яку виграв Оскар Піастрі з Макларена.
Раніше стало відомо, якого продовження кар'єри Крістіаном Хорнером боїться Тото Вольфф.