Довгоочікуване повернення Олександра Долгополова

Екс-перша ракетка України Олександр Долгополов планує повернутися у теніс в січні 2020 року.

Про це повідомив відомий інсайдер Міхал Самульскі.

Українець планує виступити на турнірі АТР в Досі і сподівається потрапити на Australian Open.

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Востаннє Долгополов виходив на корт на турнірах ще у травні 2018 року, коли програв Новаку Джоковичу в Римі, після чого не міг виступати через травми. У липні цього року він переніс уже другу операцію на кисті, а у вересні повернувся до тренувань.

Нагадаємо, Стаховський поступився на старті кваліфікації у Бельгії.