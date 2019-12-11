Долгополов заявився на Australian Open

Олександр Долгополов зможе зіграти на Australian Open

Екс-перша ракетка України Олександр Долгополов зіграєв основній сітці Australian Open.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Українець, який не виходить на корт з травня 2018 року, скористатися "захищеним рейтингом".

Безпосередньо в заявочний список основної сітки Australian Open потрапили гравці, що займають перші 98 місць в рейтингу ATP.

Востаннє Долгополов виходив на корт на турнірах ще у травні 2018 року, коли програв Новаку Джоковичу в Римі, після чого не міг виступати через травми. У липні цього року він переніс уже другу операцію на кисті, а у вересні повернувся до тренувань.

Раніше повідомлялося, що Долгополов повернеться на корт у січні.