Скрипник розповів, чи може Юрченко повернутись у Зорю

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник відповів, чи має шанс повернутись в команду Владлен Юрченко.

Про це фахівець розповів Українському футболу.

Відповідаючи на запитання, тренер коротко сказав: "Все може бути", допустивши такий розвиток подій.

Зазначимо, що хавбек грав у складі Зорі з 2019 по 2021 рік, згодом перебравшись до Десни. Потім Юрченко виступав за Ригу та Ворсклу, а наразі Владлен є гравцем Металіста 1925, проте ЗМІ повідомляли, що його та ще одного футболіста вигнали зі складу харків'ян.

Також Скрипник прокоментував складнощі при проведенні трансферної політики в Україні.

"В нас четвертий рік йде війна, й ніхто не хоче їхати в Україну. Щоб затягнути гравця, потрібно мати якесь чарівництво. Усі лише виїздять за кордон.

Ми перебуваємо у таких реаліях, що потрібно кланятися у пояс іноземцю, якщо він до нас їде й добре виконує свою роботу. Буває, вони приїздять, лякаються та покидають команду. Людський фактор також варто розуміти", – резюмував фахівець.

Цього літа Зоря вже підписала Ігоря Пердуту, Андрію Яньїча, Навіна Малиша та Романа Саленка.

Напередодні "чорно-білі" оголосили про трансфер ексфутболіста Корінтіанса.