Вордлі – про реванш Усика та Дюбуа: Слово "здався" надто сильне

Відомий британський важковаговик Фабіо Вордлі висловився на тему поширеної думки про те, що Даніель Дюбуа здався у поєдинку з Олександром Усиком.

Спортсмен поспілкувався з журналістами Talksport.

"На мою думку, слово "здався" – надто сильне. Можливо, там спрацювала оцінка ситуації. Мовляв, мене трішки побили, план А не спрацював, план Б теж не спрацював.

Такі як Даніель, молоді та перспективні, можуть розмірковувати так: "Сьогодні не мій бій, не моя ніч". Але я не вважаю, що він здався, адже Дюбуа піднявся після першого нокдауну. Якби він хотів це зробити, то впав би одразу", – розповів Вордлі.

Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Раніше Фабіо Вордлі оцінив спадщину Усика у світовому боксі.