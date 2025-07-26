Тренер Ньюкасла – про Ісака: За лаштунками відбуваються різні події
Головний тренер Ньюкасла прокоментував ситуацію навколо головного активу команди Александера Ісака.
Слова фахівця наводить журналіст Бен Джейкобс.
"Він дуже популярний у роздягальні й звісно ми б хотіли, щоб Ісак продовжив кар'єру в нашому клубі.
Але за лаштунками відбуваються різні події, які залишаються конфіденційними. Це розмови зі мною, Александером та клубом. Що б не сталось, це буде на благо Ньюкаслу", – розповів Хау.
Форвард перейшов до Ньюкасла влітку 2022 року з Реал Сосьєдада за 70 млн євро. У минулому сезоні він відзначився 27 голами та 6 асистами в 42 матчах за клуб. Зараз трансферна вартість 25-оічного шведа оцінюється в 120 мільйонів.
Ньюкасл вивчав можливість підписання нападника РБ Лейпциг Беньяміна Шешко, який давно є метою команди, але невідомо, чи буде це заміна Ісака, чи гратиме разом з ним наступного сезону.
Раніше повідомлялось, що сам Ісак волів би залишити клуб вже цього літа.