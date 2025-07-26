Тренер Ньюкасла – про Ісака: За лаштунками відбуваються різні події

Головний тренер Ньюкасла прокоментував ситуацію навколо головного активу команди Александера Ісака.

Слова фахівця наводить журналіст Бен Джейкобс.

"Він дуже популярний у роздягальні й звісно ми б хотіли, щоб Ісак продовжив кар'єру в нашому клубі. Але за лаштунками відбуваються різні події, які залишаються конфіденційними. Це розмови зі мною, Александером та клубом. Що б не сталось, це буде на благо Ньюкаслу", – розповів Хау.

🗣️ Eddie Howe on Alexander Isak. “He’s very popular in the dressing room. We’d love him to continue his journey at Newcastle.



“Things are going on behind the scenes. Conversations are happening between Alex, myself and the club. They will stay private. Whatever happens has to be… pic.twitter.com/ycUXhUQvAV — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 26, 2025

Форвард перейшов до Ньюкасла влітку 2022 року з Реал Сосьєдада за 70 млн євро. У минулому сезоні він відзначився 27 голами та 6 асистами в 42 матчах за клуб. Зараз трансферна вартість 25-оічного шведа оцінюється в 120 мільйонів.

Ньюкасл вивчав можливість підписання нападника РБ Лейпциг Беньяміна Шешко, який давно є метою команди, але невідомо, чи буде це заміна Ісака, чи гратиме разом з ним наступного сезону.

Раніше повідомлялось, що сам Ісак волів би залишити клуб вже цього літа.