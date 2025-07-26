Баварія переключилася на вінгера Манчестер Юнайтед після невдачі з Діасом

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо може продовжити свою кар'єру у складі мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Баварія зазнала невдачі у переговорах з Ліверпулем про перехід Луїса Діаса. Чинний чемпіон Англії відмовився відпускати свого гравця за 58 мільйонів фунтів.

Це змусило "ротен" подивитися на альтернативні варіанти, одним з яких вважається Гарначо. Більше того, суми, яку мюнхенці пропонували за Діаса, більш ніж достатньо для оформлення трансферу 21-річного аргентинця, оскільки "червоні дияволи" готові відпустити його за 50 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що Алехандро Гарначо є одним з чотирьох гравців Манчестер Юнайтед, яких головний тренер команди Рубен Аморім виключив із заявки на передсезонне турне в США.

У цьому списку міг опинитися й Маркус Рашфорд, проте Юнайтед встиг домовитися з Барселоною про річну оренду футболіста.