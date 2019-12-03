 У Швейцарії випустили унікальну монету на честь Федерера. ВІДЕО | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Мессі став володарем Золотого м'яча-2019
Вчора 22:36 948
Бій Усик - Чісора може відбутися 8 лютого
Сьогодні 10:33 511
Церемонія вручення Золотого м'яча 2019: Як це було
Вчора 22:50 4106
Алісон отримав нагороду Лева Яшина
Вчора 22:23 495
Де Лігт визнаний найкращим молодим гравцем року
Вчора 22:09 471
Тайсона визнали найкращим гравцем року
Вчора 21:35 549
Футбольні зірки України-2019: Як це було
Вчора 21:20 2422
Усі переможці церемонії Футбольні зірки України-2019
Вчора 21:19 737
Шевченко – найкращий тренер України
Вчора 21:06 456
Гравці Динамо проігнорували церемонію нагородження Футбольні зірки України-2019
Вчора 18:55 4175 1
Блоги
16-річна футболістка забила найкращий гол року в Україні
16-річна футболістка забила найкращий гол року в Україні Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:35 3011
Б..ха муха, то капєц, як вони заграли. Дзідзьо написав хіт для збірної України
Б..ха муха, то капєц, як вони заграли. Дзідзьо написав хіт для збірної України Valeriy Ruchka
Вчора 20:46 3108
Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі Манчестер Сіті
Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі Манчестер Сіті Valeriy Ruchka
Вчора 12:46 370
Про жереб Євро-2020, наступника Шевченка та повернення Мілевського - ТаТоТаке
Про жереб Євро-2020, наступника Шевченка та повернення Мілевського - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 12:29 1618
Рік тому Гвоздик знищив Стівенсона і завоював чемпіонський титул WBC
Рік тому Гвоздик знищив Стівенсона і завоював чемпіонський титул WBC Valeriy Ruchka
Вчора 10:22 388
Уболівай до кінця. Шахтар презентував промо вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти
Уболівай до кінця. Шахтар презентував промо вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти Valeriy Ruchka
30.11.2019 10:54 567 1
Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак
Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак Valeriy Ruchka
30.11.2019 09:30 751
Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського
Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського Valeriy Ruchka
29.11.2019 18:14 2756
Дурдом Динамо і диво Шахтаря - ТаТоТаке
Дурдом Динамо і диво Шахтаря - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
29.11.2019 12:53 1353 1
Яремчук, Мораес та безліч інших. Колишні гравці Динамо, які заграли в інших клубах
Яремчук, Мораес та безліч інших. Колишні гравці Динамо, які заграли в інших клубах Valeriy Ruchka
29.11.2019 09:57 1200
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:55 Футбол Ван Дейк: складно виграти Золотий м'яч, поки грають Мессі і Роналду 20
14:42 Футбол Миколенко уникнув серйозної травми 526
14:30 Бокс Вайт: В Усика немає удару, Чісора отримає свій шанс у бою 1115
14:15 Футбол Камерунець залишить команду Першої ліги 251
13:57 Футбол Гасперіні став найкращим тренером Серії А 2018/19 352
13:41 Футбол Найкращий арбітр України: Не кожному це вдається у такому віці 423
13:24 Біатлон Підгрушна поїде на другий етап Кубка IBU 323 1
13:08 Теніс У Швейцарії випустили унікальну монету на честь Федерера 192
12:51 Футбол Шевченко: Бути тренером збірної України набагато складніше, ніж її капітаном 531
12:33 Футбол Павелко: Роботу УАФ критикують за активний розвиток інфраструктури 266
12:15 Баскетбол Визначено символічну п’ятірку та MVP тижня Суперліги Парі-Матч 200
11:57 Футбол Михайличенко на два дні звільнив гравців Динамо від тренувань 549
11:41 Бокс WBC санкціонувала проведення реваншу між Вайлдером і Ф'юрі 280
11:25 Футбол Нападник Ліверпуля націлився на отримання Золотого м'яча 2020-го року 212
11:09 Футбол Лунін став п'ятим у номінації Kopa Trophy 341
10:51 Футбол Україна не включила Мессі до ТОП-3 номінації Золотий м'яч 1494
10:35 Блог 16-річна футболістка забила найкращий гол року в Україні 3020
10:33 Бокс Бій Усик - Чісора може відбутися 8 лютого 511
10:15 Футбол Динамо хоче отримати один мільйон доларів за оренду захисника 884
09:57 Футбол Леоненко: Гравці Динамо показали, що у них немає класу 1483 2
09:41 Баскетбол Мілуокі розгромив Нью-Йорк, Фінікс здолав Шарлотт. Результати матчів НБА 296
09:25 Хокей Баффало знищило Нью-Джерсі, Вегас переграв Рейнджерс. Результати матчів НХЛ 252
09:09 Футбол Ібрагімович погодив контракт з Міланом 671
08:55 Футбол Лідер Тоттенгема залишить команду 855
08:39 Футбол Роналду став найкращим гравцем Серії А 2018/19 332

У Швейцарії випустили унікальну монету на честь Федерера

Сьогодні 13:08 192 0
Спортсмен подякував Швейцарії
У Швейцарії випустили унікальну монету на честь Федерера
#Федерер, #Швейцарія

Джерело - sport.bigmir.net.

Швейцарський монетний двір відзначив досягнення спортсмена і випустив срібну монету з його зображенням.

Про це спортсмен повідомив у Twitter.

"Дякую Швейцарії і монетному двору за неймовірну честь", - написав Федерер.

Навесні 2020 року Монетний двір Швейцарії також представить колекцію золотих монет із зображенням тенісиста. Цікаво, що третя ракетка світу Роджер Федерер став першим швейцарцем, чия іменна моменту вийшла ще за його життя.

Раніше, Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних тенісистів світу.

Нагадаємо, Світоліна стала автором удару місяця у WTA.

Коментарі ()