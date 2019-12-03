Спортсмен подякував Швейцарії

Швейцарський монетний двір відзначив досягнення спортсмена і випустив срібну монету з його зображенням.

Про це спортсмен повідомив у Twitter.

"Дякую Швейцарії і монетному двору за неймовірну честь", - написав Федерер.

Навесні 2020 року Монетний двір Швейцарії також представить колекцію золотих монет із зображенням тенісиста. Цікаво, що третя ракетка світу Роджер Федерер став першим швейцарцем, чия іменна моменту вийшла ще за його життя.

Раніше, Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних тенісистів світу.

Нагадаємо, Світоліна стала автором удару місяця у WTA.