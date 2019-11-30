Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних тенісистів світу

У Forbes вказали суми призових тенісистів

Протягом року перша ракетка України Еліна Світоліна змогла заробити понад 6 млн доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Загалом понад 1 млн доларів призових у 2019 році в ATP заробили 54 тенісиста, у жінок таких лише 44.

Рейтинг гравців ATP, які заробили понад 1 млн доларів:

1. Рафаель Надаль (Іспанія) - 16 349 586

2. Новак Джокович (Сербія) - 13 372 355

3. Роджер Федерер (Швейцарія) - 8 716 975

4. Домінік Тім (Австрія) - 8 000 223

5. Данило Медвєдєв (Росія) - 7 902 912

Серед жінок позначку 1 млн доларів призових подолали 44 тенісистки.

Рейтинг тенісисток WTA, які заробили понад 1 млн доларів:

1. Ешлі Барті (Австралія) - 11 307 587

2. Сімона Халеп (Румунія) - 6 962 442

3. Наомі Осака (Японія) - 6 788 282

4. Бьянка Андрееску (Канада) - 6 504 150

5. Еліна Світоліна (Україна) - 6 126 335

Нагадаємо, Світоліна стала автором удару місяця у WTA.

Також, Ястремська претендує на нагороду Новачок року WTA.