Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних тенісистів світу

Джерело - ua-football.com.
Протягом року перша ракетка України Еліна Світоліна змогла заробити понад 6 млн доларів.
Про це повідомляє Forbes.
Загалом понад 1 млн доларів призових у 2019 році в ATP заробили 54 тенісиста, у жінок таких лише 44.
Рейтинг гравців ATP, які заробили понад 1 млн доларів:
1. Рафаель Надаль (Іспанія) - 16 349 586
2. Новак Джокович (Сербія) - 13 372 355
3. Роджер Федерер (Швейцарія) - 8 716 975
4. Домінік Тім (Австрія) - 8 000 223
5. Данило Медвєдєв (Росія) - 7 902 912
Серед жінок позначку 1 млн доларів призових подолали 44 тенісистки.
Рейтинг тенісисток WTA, які заробили понад 1 млн доларів:
1. Ешлі Барті (Австралія) - 11 307 587
2. Сімона Халеп (Румунія) - 6 962 442
3. Наомі Осака (Японія) - 6 788 282
4. Бьянка Андрееску (Канада) - 6 504 150
5. Еліна Світоліна (Україна) - 6 126 335
Нагадаємо, Світоліна стала автором удару місяця у WTA.
Також, Ястремська претендує на нагороду Новачок року WTA.