Українки будуть грати із найкращими тенісистками світу

Найкращі українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявилися на хардовий турнір серії Прем'єр, який відбудеться у австралійському місті Брісбен.

Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.

Із ТОП-10 у заявці шість тенісисток. Окрім українок - це Ешлі Барті, Кароліна Плішкова, Наомі Осака, Петра Квітова і Кікі Бертенс.

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Турнір в Брісбені в 2020-му році стартує на тиждень пізніше і пройде з 6 по 12 січня.

Раніше, Світоліна назвала 5 найкращих спортсменів України.