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Світоліна розповіла про свій найбільший конфуз

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Світоліна розповіла про свій найбільший конфуз
#Світоліна

Джерело - tribuna.

Еліна Світоліна сплутала пісні під які виходили на бій брати Клички.

Про це розповіла сама тенісистка.

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"Коли вперше бачилися з Володимиром Кличком. У нас був спільний захід. Ми розговорилися, і я сказала, що мені дуже подобається, надихає пісня, під яку він виходить в ринг. Завжди стежила за кар'єрами братів, за їхніми боями. Він виходив під RHCP, а Віталій під - AC / DC. І я кажу: "Так приємно, що ви вибрали мою улюблену пісню AC / DC Hells Bells . Він відповів: "Це Віталій. Ви не до того". Цілий вечір сиділа і думала, як можна так зганьбитися. Але таке ось спало на думку. За це було дуже неприємно",- розповіла Світоліна.

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