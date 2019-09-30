Кіченок програла у парному розряді на турнірі у Пекіні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з американкою Ебігейл Спірс програла перший матч парного розряду на турнірі у Пекіні.
Вони програли тандему Анна-Лєна Грьонефельд / Демі Схюрс.
China Open - Premier Mandatory
Пекін (Китай), Хард
Призовий фонд - $8,285,274
Парний розряд
Перше коло, 30 вересня
Анна-Лєна Грьонефельд (Німеччина) / Демі Схюрс (Нідерланди) - Надія Кіченок (Україна) / Ебігейл Спірс (США) 6:1, 6:4
Нагадаємо, Ястремська розгромила Гарсію.
Раніше Костюк поступилася у півфіналі турніру в Іспанії.