Кіченок програла у парному розряді на турнірі у Пекіні

Матч тривав одну годину шість хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з американкою Ебігейл Спірс програла перший матч парного розряду на турнірі у Пекіні.

Вони програли тандему Анна-Лєна Грьонефельд / Демі Схюрс.

China Open - Premier Mandatory

Пекін (Китай), Хард

Призовий фонд - $8,285,274

Парний розряд

Перше коло, 30 вересня

Анна-Лєна Грьонефельд (Німеччина) / Демі Схюрс (Нідерланди) - Надія Кіченок (Україна) / Ебігейл Спірс (США) 6:1, 6:4

Нагадаємо, Ястремська розгромила Гарсію.

Раніше Костюк поступилася у півфіналі турніру в Іспанії.