Ястремська розгромила Гарсію в першому раунді турніру в Китаї

Джерело - Чемпіон.
Українка Даяна Ястремська здобула першу перемогу на China Open - Premier Mandatory, перемігши француженку Каролін Гарсію.
Для перемоги нашій тенісистці знадобилося всього 55 хвилин. Ястремська реалізувала 6 з 8 брейкпоінтов, а Гарсія - 1 з 3.
China Open - Premier Mandatory
Пекін (Китай), Хард
Призовий фонд - $8,285,274
Перше коло, 29 вересня
Даяна Ястремська (Україна, 27) - Каролін Гарсія (Франція, 30) 6:1, 6:1
Наступною суперницею українки стане восьма сіяна Кікі Бертенс.
Нагадаємо, Костюк поступилася у півфіналі турніру в Іспанії.
Раніше Козлова поступилася у фіналі кваліфікації в Китаї.