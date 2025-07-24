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Ліверпуль не втратив інтересу до Ісака після підписання Екітіке

Олег Дідух — 24 липня 2025, 15:13
Ліверпуль не втратив інтересу до Ісака після підписання Екітіке
Александер Ісак
IMAGO

Форвард Ньюкасла Александер Ісак все ще може перейти в Ліверпуль цього літа.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Ісак повідомив керівництво Ньюкасла про своє бажання покинути клуб цього літа. Керівництво "Сорок" уже розпочали пошуки заміни шведу на випадок його відходу.

Також Романо повідомляє, що Ісак залишається трансферною метою для Ліверпуля, навіть незважаючи на підписання Уго Екітіке за 90 мільйонів євро.

Якщо Ньюкасл буде готовий продати Ісака – Ліверпуль зробить нову спробу його підписати. Але для цього чемпіонам Англії необхідно буде спершу продати Луїса Діаса, яким цікавиться Баварія.

Ісак перейшов до Ньюкасла влітку 2022 року з Реал Сосьєдада за 70 млн євро. У минулому сезоні він відзначився 27 голами та 6 асистами в 42 матчах за клуб.

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