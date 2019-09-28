Німкеня Корпач виявилася сильнішою

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк поступилася в півфіналі турніру у іспанській Валенсії німкені Тамарі Корпач.

Зі старту зустрічі українка програвала з рахунком 0:2, але потім зуміла вийти вперед, вигравши три гейми поспіль.

Потім тенісистки по черзі захищали власні подачі, але в одинадцятому геймі Костюк не зуміла повести 6:5 і потім німкеня подала на сет.

У другому сеті 17-річна киянка втратила три гейми на свій подачі і зробила один брейк.

BBVA Open Ciudad de Valencia - W60+H

Валенсія (Іспанія), грунт

Призовий фонд - $60,000

Півфінал, 28 вересня



Тамара Корпач(Німеччина, 145) - Марта Костюк (Україна, 182) 7:5, 6:2

Нагадаємо, минулого тижня Костюк пробилася до фіналу турніру в Сен-Мало, де поступилася росіянці Грачовій. Завдяки виступу в фіналі Костюк піднялася одразу на 33 сходинки в рейтингу WTA.