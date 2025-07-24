Захисник Ліверпуля набив тату в честь Діогу Жоти
Діогу Жота
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Лівий захисник Ліверпуля Костас Цимікас набив тату на честь колишнього партнера по Ліверпулю Діогу Жоти, який загинув на початку липня.
Про це повідомляє Goal.com.
На кисті лівої руки 29-річного Цимікаса тепер зображений надпис "Я би хотів, щоби ти був тут" і число 20 – ігровий номер Жоти в Ліверпулі, який чемпіони Англії вивели з обігу після загибелі португальця.
Нагадаємо, 3 липня Діогу Жота загинув у автокатастрофі в Іспанії разом зі своїм рідним братом Андре. Брати їхали вночі, і під час обгону на машині лопнула шина. Їх викинуло на узбіччя, де машина кілька разів перевернулася та загорілася. Футболісти не змогли вибратися з палаючого транспортного засобу.
І Цимікас, і Жота перейшли у Ліверпуль в 2020 році.