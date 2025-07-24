Захисник Ліверпуля набив тату в честь Діогу Жоти

Лівий захисник Ліверпуля Костас Цимікас набив тату на честь колишнього партнера по Ліверпулю Діогу Жоти, який загинув на початку липня.

Про це повідомляє Goal.com.

На кисті лівої руки 29-річного Цимікаса тепер зображений надпис "Я би хотів, щоби ти був тут" і число 20 – ігровий номер Жоти в Ліверпулі, який чемпіони Англії вивели з обігу після загибелі португальця.

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Нагадаємо, 3 липня Діогу Жота загинув у автокатастрофі в Іспанії разом зі своїм рідним братом Андре. Брати їхали вночі, і під час обгону на машині лопнула шина. Їх викинуло на узбіччя, де машина кілька разів перевернулася та загорілася. Футболісти не змогли вибратися з палаючого транспортного засобу.

І Цимікас, і Жота перейшли у Ліверпуль в 2020 році.