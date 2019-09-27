Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська оголосила про розірвала контракту з тренером Олів'є Женомом.
Про це розповіла спорсменка у Тwitter.
"Я б хотіла офіційно оголосити, що ми з моїм тренером завершили співпрацю під час турніру в Осаці. Я б хотіла подякувати йому за його роботу і підтримку. Бажаю удачі в майбутньому", - написала Ястремська.
Today I would like to officially announce that my coach, Olivier Jeunehomme and myself ended our cooperation during the tournament in Osaka. I would like to thank him for his work, his involvement and support. I wish him a good luck in his future activities! #DayanaYastremska pic.twitter.com/kcf2OCV5fy— Dayana Yastremska (@D_Yastremska) 27 вересня 2019 р.
Нагадаємо, Ястремська провалила матч проти Квітової та покинула Wuhan Open.
Раніше, Ястремська у драматичному матчі перемогла американку.