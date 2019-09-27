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Ястремська розірвала контракт зі своїм тренером

Сьогодні 13:09 474 0
19-річна українка Даяна Ястремська залишилась без тренера
Ястремська розірвала контракт зі своїм тренером
#Ястремська, #теніс

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська оголосила про розірвала контракту з тренером Олів'є Женомом.

Про це розповіла спорсменка у Тwitter.

"Я б хотіла офіційно оголосити, що ми з моїм тренером завершили співпрацю під час турніру в Осаці. Я б хотіла подякувати йому за його роботу і підтримку. Бажаю удачі в майбутньому", - написала Ястремська.

Нагадаємо, Ястремська провалила матч проти Квітової та покинула Wuhan Open.

Раніше, Ястремська у драматичному матчі перемогла американку.

 

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