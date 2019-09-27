Друга ракетка України Даяна Ястремська оголосила про розірвала контракту з тренером Олів'є Женомом.

Про це розповіла спорсменка у Тwitter.

"Я б хотіла офіційно оголосити, що ми з моїм тренером завершили співпрацю під час турніру в Осаці. Я б хотіла подякувати йому за його роботу і підтримку. Бажаю удачі в майбутньому", - написала Ястремська.