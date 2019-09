Друга ракетка України Даяна Ястремська оголосила про розірвала контракту з тренером Олів'є Женомом.

Про це розповіла спорсменка у Тwitter.

Today I would like to officially announce that my coach, Olivier Jeunehomme and myself ended our cooperation during the tournament in Osaka. I would like to thank him for his work, his involvement and support. I wish him a good luck in his future activities! #DayanaYastremska pic.twitter.com/kcf2OCV5fy