Вихрист: Усик може боксувати на такому рівні ще кілька років

Український важковаговик Віктор Вихрист (15−1, 9 КО) поділився своєю думкою щодо перемоги Олександра Усика в другому поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Слова спортсмена наводить Sport.ua.

"Якщо відверто, то Олександр перевершив всі мої сподівання. Я був переконаний, що він візьме гору після сьомого раунду, українець зробив це раніше. Взагалі, складалося враження, що виясняють стосунки професор і навіть ще не студент. Наскільки разючою була перевага українця в класі. Відчувалося, що в Дюбуа банально не має чіткого плану на бій, що він не знає завдяки чому може створити проблеми Олександру. А все через те, що Олександр все робив значно швидше й більш різноманітно.

Ментальність взагалі була однією з чеснот українця. В Лондоні Усик довів, що далеко відірвався від переслідувачів, що на такому високому рівні може боксувати ще кілька років. А це значить, що у випадку чергового завоювання титулу абсолютного чемпіона може стати №1 в історії світового боксу. Адже наразі в нього та уславленого Мохаммеда Алі в активі по три такі титули", – заявив Вихрист.