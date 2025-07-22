Легенда тенісу в 45 років повернулася на корт на турнірі WTA і перемогла

Видатна 45-річна американська тенісистка, семиразова тріумфаторка змагань Grand Slam, Вінус Вільямс після майже півторарічної перерви знову вийшла на корт і виграла матч. Разом із співвітчизницею Гейлі Баптист в парному розряді турніру серії WTA 500 у Вашингтоні вони перемогли дует Ежені Бушар (Канада)/Клерві Нгунуе (США).

Гра тривала 1 годину 13 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.

Вільямс і Баптист за матч 1 раз подали навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку їхніх суперниць жодного ейсу, 5 помилок на подачі та 2 брейки.

Mubadala City DC Open – WTA 500

Вашингтон, США, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло парного розряду, 21 липня

Вінус Вільямс/Гейлі Баптист (США) – Ежені Бушар (Канада)/Клерві Нгунуе (США) 6:3, 6:1

Наступними суперницями американок стануть переможниці матчу між другою сіяною парою Тейлор Таунсенд (США)/Чжан Шуай (Китай) та дуетом Крістіна Букша (Іспанія)/Ніколь Меліхар (США).

Нагадаємо, що Вінус Вільямс виступить у Вашингтоні й в одиночному розряді. Її першою суперницею стане Пейтон Стернс (35, США).