Матчі Олександрії у Лізі конференцій відбудуться без гостьових вболівальників

Поєдинки кваліфікації Ліги конференцій між Олександрією та Партизаном матимуть обмеження для вболівальників.

Про це інформує Telegram-канал українського клубу.

Зокрема, під час обох матчів буде заборона на присутність гостьових фанатів на трибунах.

"Таке рішення було прийнято організаторами турніру та обома клубами після всебічного аналізу питань безпеки. З метою забезпечення порядку та уникнення ризиків, гостьовим уболівальникам не буде дозволено відвідувати ці поєдинки", – йдеться у повідомленні.

24 липня Олександрія зіграє в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти сербського Партизана. Цей поєдинок буде номінально домашнім для срібного призера УПЛ.

Матч-відповідь відбудеться на домашньому полі сербського колективу 31 липня.

Раніше визначилися потенційні суперники Олександрії та Полісся в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій.