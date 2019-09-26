Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська поступилася у чвертьфіналі турніру в Ухані.
Українка не змогла нічого протиставити представниці Чехії Петрі Квітовій (7).
Матч тривав 1 годину та 26 хвилин. Українка двічі подала на виліт проти 3 у суперниці. Також Ястремська допустила 4 подвійні помилки та використала 1 із 3 брейк-пойнтів.
Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5
Ухань (Китай), хард
Призовий фонд - $2,828,000
Четверте коло, 26 вересня
Даяна Ястремська – Петра Квітова 2:6, 4:6
Раніше, Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open.
Нагадаємо, Ястремська у драматичному матчі перемогла американку.