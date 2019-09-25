Ястремська: Коли я вийшла на корт, то зовсім забула про те, з ким граю

Українка пркооментувала перемогу над Плішковою

Джерело - ВТУ.

Даяні Ястремській дуже приємно, що на матчі з Кароліною Плішковою були присутні і українські вболівальники.

Про це українська тенісистка заявила після перемоги над Плішковою.

"У першу чергу хочу сказати, що я була в великому передчутті від виступу на центральному корті. Зіграти тут було дуже приємно. Що я відчуваю після своєї першої перемоги проти суперниці з топ-10? Коли я вийшла на корт, то зовсім забула про те, з ким граю. Я просто грала з м'ячем, просто робила свою роботу. Звичайно, зараз я щаслива. дякую глядачам за підтримку. Бачу, що на трибуні є українські вболівальники. Це було несподівано для мене, але дуже приємно. Моєю метою в цьому році було дістатися до топ-20. Зараз у мене є ще кілька турнірів, на яких я зіграю, але я особливо не тисну не себе через це. Просто хочу дограти сезон і насолодитися цими моментами, а там подивимося, що станеться", - сказала Ястремська.

Раніше, Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open.

Нагадаємо, Ястремська у драматичному матчі перемогла американку.