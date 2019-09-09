Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у трійку найсильніших тенісисток світу

Світоліна і Ястремська піднялися на рекордні для себе позиції

Джерело - Чемпіон.

У оновленому рейтингу WTA українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла у ТОП-3.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка дійшла до півфіналу US Open, повернулася у трійку найсильніших, зайнявши третю сходинку. Таким чином вона повторила особистий рекорд, який вперше був встановлений у вересні 2017 року.

У свою чергу Даяна Ястремська увірвалася у ТОП-30 світового рейтингу, 19-річна спортсменка піднялась із 32 на 30 сходинку.

Леся Цуренко опустилася із 40-ї сходинки на 68.

У ТОП-10 увірвалася переможниця Відкритого чемпіонату США з тенісу Б’янка Андреєску з Канади, яка посідає п’яту сходинку.

Рейтинг WTA

09 вересня 2019