Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у трійку найсильніших тенісисток світу

Джерело - Чемпіон.
У оновленому рейтингу WTA українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла у ТОП-3.
Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка дійшла до півфіналу US Open, повернулася у трійку найсильніших, зайнявши третю сходинку. Таким чином вона повторила особистий рекорд, який вперше був встановлений у вересні 2017 року.
У свою чергу Даяна Ястремська увірвалася у ТОП-30 світового рейтингу, 19-річна спортсменка піднялась із 32 на 30 сходинку.
Леся Цуренко опустилася із 40-ї сходинки на 68.
У ТОП-10 увірвалася переможниця Відкритого чемпіонату США з тенісу Б’янка Андреєску з Канади, яка посідає п’яту сходинку.
|1 (2)
|Ешлі Барті (Австралія)
|6501
|2 (3)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|6125
|3 (5)
|Еліна Світоліна (Україна)
|5032
|4 (1)
|Наомі Осака (Японія)
|4846
|5 (15)
|Б’янка Андреєску (Канада)
|4835
|6 (4)
|Симона Халеп (Румунія)
|4803
|7 (6)
|Петра Квітова (Чехія)
|4326
|8 (7)
|Кікі Бертенс (Нідерланди)
|4325
|9 (8)
|Серена Вільямс (США)
|3935
|10 (12)
|Белінда Бенчіч
|3738
|30 (32)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1795
|68(40)
|Леся Цуренко (Україна)
|907
|74 (76)
|Катерина Козлова (Україна)
|821
|
137 (128)
|
Катаріна Завацька (Україна)
|
460
|
172 (134)
|
Ангеліна Калініна (Україна)
|
358
|
215
(197)
|
Марта Костюк (Україна)
|
278
|
232 (230)
|
Дар'я Лопатецька (Україна)
|
254