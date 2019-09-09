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Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у трійку найсильніших тенісисток світу

Сьогодні 10:53 5490 0
Світоліна і Ястремська піднялися на рекордні для себе позиції
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у трійку найсильніших тенісисток світу
#WTA, #Світоліна, #Цуренко, #Козлова, #Ястремська, #Завацька

Джерело - Чемпіон.

У оновленому рейтингу WTA українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла у ТОП-3.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка дійшла до півфіналу US Open, повернулася у трійку найсильніших, зайнявши третю сходинку. Таким чином вона повторила особистий рекорд, який вперше був встановлений у вересні 2017 року.

У свою чергу Даяна Ястремська увірвалася у ТОП-30 світового рейтингу, 19-річна спортсменка піднялась із 32 на 30 сходинку.

Леся Цуренко опустилася із 40-ї сходинки на 68.

У ТОП-10 увірвалася переможниця Відкритого чемпіонату США з тенісу Б’янка Андреєску з Канади, яка посідає п’яту сходинку.

Рейтинг WTA
09 вересня 2019 
     
1 (2) Ешлі Барті (Австралія) 6501
2 (3) Кароліна Плішкова (Чехія) 6125
3 (5) Еліна Світоліна (Україна) 5032
4 (1) Наомі Осака (Японія) 4846
5 (15) Б’янка Андреєску (Канада) 4835
6 (4) Симона Халеп (Румунія) 4803
7 (6) Петра Квітова (Чехія) 4326
8 (7) Кікі Бертенс (Нідерланди) 4325
9 (8) Серена Вільямс (США) 3935
10 (12) Белінда Бенчіч 3738
30 (32) Даяна Ястремська (Україна) 1795
68(40)  Леся Цуренко (Україна) 907
74 (76)  Катерина Козлова (Україна) 821

137 (128)

 Катаріна Завацька (Україна)

460

 172 (134)

 Ангеліна Калініна (Україна)

358

 215

(197)

 Марта Костюк (Україна)

278

 232 (230)

 Дар'я Лопатецька (Україна)

 254

 

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