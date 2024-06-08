Швьонтек рознесла Паоліні й учетверте виграла Ролан Гаррос

Польська тенісистка Іга Швьонтек виграла Ролан Гаррос-2024.

У фіналі вона без проблем перемогла італійку Ясміне Паоліні, для якої це був перший фінал Grand Slam у кар’єрі. Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:1.

На початку першого сету, за рахунку 1:1, Паоліні подарувала інтригу, вигравши гейм на подачі фаворитки, але Швьонтек одразу ж зробила зворотній брейк, після чого почала штампувати гейми один за одним.

Roland Garros — Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд — $24,961,000

Фінал, 8 червня

Іга Швьонтек (Польща) — Ясміне Паоліні (Італія) 6:2, 6:1

Для 23-річної польки це вже четверта перемога на Ролан Гаррос. Більше лише у Кріс Еверт (7), Маргарет Корт (5) і Штефі Граф (6). В Жюстін Енен також 4 титули в Парижі.

Загалом же це 5-й Grand Slam у кар’єрі Швьонтек (також був US Open у 2022 році). Окрім того, завдяки цій перемозі вона захистила 2000 рейтингових очок.

Зазначимо, що у Паоліні ще буде шанс виграти Ролан Гаррос-2024 — у парному розряді. У фіналі вона разом із землячкою Сарою Еррані зіграє проти Коко Гофф і Катерини Синякової. Матч відбудеться завтра, 9 червня.

Завдяки своєму виступу на відкритому чемпіонаті Франції Ясміне підніметься одразу на 8 позицій і в оновленому рейтингу WTA cтане 7-ю. Також, нагадаємо, за підсумками турніру зміниться перша ракетка України.