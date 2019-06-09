Австралійська тенісистка Ешлі Барті обіграла чешку Маркету Вондроушову в фіналі Roland Garros з рахунком 6:1, 6:3, витративши для цього трохи більше ніж годину.
До вашої уваги відеоогляд фінального матчу Roland Garros.
WTA - Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд - 42 661 000 євро
Відкриті корти, ґрунт
Одиночний розряд. Жінки
Фінал
Ешлі Барті - Маркета Вондроушова 6:1, 6:3
Нагадаємо, у чоловічому фіналі зустрінуться Надаль та Тім.
Раніше повідомлялося, Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос.
Джерело - Чемпіон.