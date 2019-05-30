Кіченок пробилася в другий раунд парного розряду Roland Garros

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з американкою Абігейл Спірс вийшла до другого раунду парного турніру Ролан Гаррос. Українсько-американський дует у двох сетах обіграв перших сіяних Барбору Крейчикову і Катерину Синякову з Чехії.

Зустріч тривала 1 годину і 17 хвилин. У першому сеті Кіченок і Спірс зробили два брейка і перемогли 6:2. У другій партії українсько-американський тандем знову був сильнішим - 6:4.

У другому колі Кіченок і Спірс зіграють проти іспанської пари Марія Хосе Мартінес-Санчес / Сара Соррібес-Тормо. Зустріч відбудеться завтра, 31 травня.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Парний розряд. Жінки

Перше коло

Надія Кіченок / Абігейл Спірс - Барбора Крейчикова / Катерина Синякова 6:2, 6:4

Нагадаємо, Людмила Кіченок пробилася в 1/8 фіналу турніру Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.