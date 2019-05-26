Світоліна: Перемога над Вінус була важливою після важкого періоду

Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла Вінус Вільямс в першому раунді Ролан Гаррос.

Про відчуття після перемоги поділилася сама тенісистка.

"Звичайно, матч з Вінус - це велике випробування спочатку. І це велика честь грати проти неї. Вона, і Серена, зробили дуже багато не тільки для тенісу, а й для спорту в цілому. Завжди чудово ділити з нею корт ", - повідомила Світоліна після матчу.

Еліна рада, що їй вдалося перемогти, попри проблеми з коліном. Раніше українка побоювалася, що не зіграє на Ролан Гаррос.

"Сьогоднішня перемога була чудовою і важливою після важкого періоду через травму. Це відмінний корт і мені дуже подобається тут грати. І цю думку поділяють багато гравців. Грати в ботанічному саду - відмінно", - сказала Еліна

У наступному раунді Світоліна зіграє проти ще однієї українки Катерини Козлової.

Джерело - Sport Arena.