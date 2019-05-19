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Надаль переміг Джоковича та здобув перший трофей у сезоні

Сьогодні 20:32 484 0
Надаль переміг Джоковича та здобув перший трофей у сезоні
Рафаель Надаль

Іспанець Рафаель Надаль виграв турнір серії ATP, який тривав у Римі.

У фіналі змагань 32-річний тенісист переграв першу ракетку світу Новака Джоковича.

Зустріч, яка тривала дві з половиною години, завершилиася з рахунком 6:0, 4:6, 6:1. Цікаво, що за цей час Надаль жодного разу не подав ейс. Серб, своєю чергою, цілих сім разів оформив подачу на виліт. На рахунку іспанця, тим часом, перевага за виграними брейк-поїнтами - шість проти одного. 

Для Надаля цей трофей став першим цього сезону. Більш того, Рафа повернув собі абсолютне лідерство за кількістю виграних "Мастерсів" за кар'єру. Тепер на його рахунку 34 титулів.

Зазначимо, що це була 54 протистояння між легендами світового тенісу. Наразі, перевагу на боці Джоковича, який здобув 28 очних перемог над Надалем. 

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Італія

19 травня

ATP Masters 1000

Призовий фонд – 5 791 280 євро

 ґрунт, фінал

Новак Джокович - Рафаель Надаль 6:0, 4:6, 6:1

Нагадаємо, Новак Джокович у фіналі Australian Open переміг Рафаеля Надаля.

Раніше, Джокович назвав своє головне досягнення в кар'єрі.

 

Джерело - Чемпіон.

#Надаль, #Джокович
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