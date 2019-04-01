Джокович став першою ракеткою світу завдяки відсутності забобонів.
Про це та інше розповів Новак Джокович в інтерв'ю Tennis World USA.
"Моє найбільше досягнення - відсутність забобонів. Я відчуваю, що, маючи відкритість до всього нового в житті, ви розкриваєте в собі природні процеси, процвітати і процвітати. Відсутність широти поглядів і деяких умовностей такі сильні, що люди можуть все життя не відкриватися світу і нічого не знати про інші культури і речі, які можна осягнути. Це не дає їм розкрити свій внутрішній світ і емоції в повній мірі".
"Позбувшися забобонів, ви допоможете собі та відкриєте майбутнє. В іншому випадку ми з вами закриваємо для себе багато речей в плані здоров'я, професії", - сказав тенісист.
Нагадаємо, Федерер завоював 101-й титул у кар'єрі. Також повідомлялося, що Надаль розпочав тренування після травми.
Джерело - Tennis World USA.