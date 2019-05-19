Костюк вийшла в основну сітку на турнірі в Страсбурзі

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася в основну сітку турніру серії International в Страсбурзі. У фіналі кваліфікації українка обіграла представницю Румунії Жаклін Адіну Крістіан.

Зустріч тривала 1 годину і 3 хвилини. У першому сеті березня зробила 4 брейки і перемогла 6:1. У другій партії українка знову не залишила суперниці шансів - 6:2.

Восновній сітці турніру виступить Даяна Ястремська, що отримала шостий номер посіву. Змагання в Страсбурзі відбудуться з 19 по 25 травня 2019 року. Чинною чемпіонкою є Анастасія Павлюченкова з Росії.

Internationaux de Strasbourg - WTA

Страсбург. Франція

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 250,000

Кваліфікація

19 травня

Марта Костюк - Крістіан Жаклін Адіна 6:1, 6:2

Нагадаємо, Костюк перемогла в першому матчі кваліфікації турніру в Страсбурзі.

Також, Костюк не вийшла до півфіналу турниру ITF в Іспанії.

Джерело - Чемпіон.