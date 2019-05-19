Костюк вийшла в основну сітку на турнірі в Страсбурзі

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася в основну сітку турніру серії International в Страсбурзі. У фіналі кваліфікації українка обіграла представницю Румунії Жаклін Адіну Крістіан.
Зустріч тривала 1 годину і 3 хвилини. У першому сеті березня зробила 4 брейки і перемогла 6:1. У другій партії українка знову не залишила суперниці шансів - 6:2.
Восновній сітці турніру виступить Даяна Ястремська, що отримала шостий номер посіву. Змагання в Страсбурзі відбудуться з 19 по 25 травня 2019 року. Чинною чемпіонкою є Анастасія Павлюченкова з Росії.
Internationaux de Strasbourg - WTA
Страсбург. Франція
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 250,000
Кваліфікація
19 травня
Марта Костюк - Крістіан Жаклін Адіна 6:1, 6:2
Нагадаємо, Костюк перемогла в першому матчі кваліфікації турніру в Страсбурзі.
Також, Костюк не вийшла до півфіналу турниру ITF в Іспанії.
Джерело - Чемпіон.