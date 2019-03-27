Українець програв другий матч за добу

Український тенісист Сергій Стаховський програв у матчі парного розряду на турнірі в Сен-Бріє.

Українець у парі з поляком Шимоновм Вальковим не зміг подолати стартовий бар'єр. Українсько-польський дует програв Жонатану Ейссеріку та Антоніо Санчічу з рахунком 3:6, 1:6.

Тенісисти провели на корті одну годину. Хорватсько-французька пара виконала чотири брейка, а Стаховський і Вальков не зуміли взяти жодного гейму на подачі суперників.

OPEN HARMONIE MUTUELLE - ATP Challenger Tour

Сен-Бріє, Франція

Хард, парний розряд

Призовий фонд - € 46,600

Жонатан Ейссерік/Антоніо Санчіч - Сергій Стаховський/Шимон Вальков 6:3, 6:1

Напередодні українець зазнав поразки в одиночному розряді.

Нагадаємо, Ястремська знялася з турніру в Монтерреї та повернеться на корт наприкінці квітня.

Джерело - Чемпіон.