Мій профіль
УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти України
Сьогодні 20:11 1738 2
Чоловіча збірна України збільшила квоту на наступний сезон Кубка світу
Сьогодні 19:06 593
Сачко подав у відставку з поста головного тренера Ворскли
Сьогодні 09:48 1137
Морозюк: Не хочу повертатися в Україну
Сьогодні 08:40 3405
Неймовірний камбек Данії та розгром Ліхтенштейна від Італії. Огляди матчів відбору до Євро-2020
Сьогодні 08:10 2504
Легенда Динамо проти натуралізації Мораеса
Вчора 14:04 3752 1
Люксембург ледь не відібрав очки в України, Португалія розписала мирову з Сербією. Огляд матчів від 25 березня
Вчора 12:17 2663
Легендарний Мак-Грегор завершив кар'єру
Вчора 09:11 1559
Збірна України переграла Люксембург у кваліфікації до Євро-2020
25.03.2019 23:41 10185 5
Люксембург - Україна 1:2. Як це було
25.03.2019 23:40 11547 9
Навколо спорту
Блоги
Автогол Родрігеса, який приніс Україні перемогу над Люксембургом
Автогол Родрігеса, який приніс Україні перемогу над Люксембургом Максим Буйдин
Вчора 17:28 1714
Відомий боксер поцілував журналістку після бою. Тепер від нього чекають пояснень
Відомий боксер поцілував журналістку після бою. Тепер від нього чекають пояснень Максим Буйдин
Вчора 16:19 1901
Цуренко побувала у відомому арт-кварталі після турніру в Маямі
Цуренко побувала у відомому арт-кварталі після турніру в Маямі Максим Буйдин
Вчора 15:31 395
Хто не скаче, той москаль - українські ультрас запалили у матчі з Люксембургом
Хто не скаче, той москаль - українські ультрас запалили у матчі з Люксембургом Максим Буйдин
Вчора 12:05 1950
Про лесбіянок, секс та флірт з тренером - 15 тупих запитань футболісці
Про лесбіянок, секс та флірт з тренером - 15 тупих запитань футболісці Valeriy Ruchka
Вчора 07:30 968
Ексклюзив від Мальдіні, Мораес у збірній - у програмі ПРОФУТБОЛ
Ексклюзив від Мальдіні, Мораес у збірній - у програмі ПРОФУТБОЛ Максим Буйдин
25.03.2019 18:02 486
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
25.03.2019 15:43 4028
Evening Mariupol Magazine - Бєдняков взяв дотепне інтерв'ю у Зінченка
Evening Mariupol Magazine - Бєдняков взяв дотепне інтерв'ю у Зінченка Максим Буйдин
25.03.2019 14:25 1051
Тисячі людей вибігли на злітно-посадкову смугу в аеропорту Бориспіль
Тисячі людей вибігли на злітно-посадкову смугу в аеропорту Бориспіль Максим Буйдин
25.03.2019 13:56 1779
ТОП-5 цікавих фактів про Володимира Кличка
ТОП-5 цікавих фактів про Володимира Кличка Максим Буйдин
25.03.2019 13:16 2791
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:49 Футбол ЗМІ: ФІФА не проводить розслідування у справі Мораеса 106
22:33 Футбол Ернандес - 2-й у списку найдорожчих захисників світу 178
22:16 Футбол Роналду пропустить три гри через травму 197
21:58 Футбол Циганик: Проти команди Шевченко йде війна 540 1
21:46 Теніс Стаховський вибув з парного турніру у Франції 188 1
21:27 Футбол Двоє гравців з УПЛ потрапили до команди тижня FIFA 19 278
21:03 Футбол Ернандес: Атлетіко назавжди залишиться частиною мене 227
20:52 Футбол Мораес: У ФФУ все перевірили, перш ніж я вийшов грати за збірну України 632 1
20:35 Теніс Ястремська зіграє на турнірі в Стамбулі наприкінці квітня 260
20:11 Футбол УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти України 1738 2
20:00 Бокс Днями оголосять суперника Усика 362
19:45 Футбол Інтер цікавиться гравцем Барселони 329
19:26 Автоспорт На Гран-прі Бахрейну буде три зони DRS 347
19:06 Біатлон Чоловіча збірна України збільшила квоту на наступний сезон Кубка світу 593
18:48 Футбол Баварія здійснила рекордний трансфер 848
18:31 Теніс Ястремська пропустить турнір у Монтерреї 340
18:09 Футбол Санжар може очолити Ворсклу 414
17:51 Бокс Тренер Гвоздика: Нгумбу потрібно поважати 313
17:34 Футбол Мессі повернувся в загальну групу Барселони 446
17:23 Баскетбол Лень повторив особистий рекорд у матчі з Нью-Орлеаном 418
17:11 Блог Про матч з Люксембургом та майбутнє Луніна - ТаТоТаке 469
16:56 Бокс Тренер Гвоздика: Нгумбу — голодний боєць 400
16:35 Футбол ПСЖ цікавиться 19-річним хавбеком Бенфіки 423
16:24 Футбол Реал хоче купити півзахисника Ліона 392
16:06 Блог Найкращі удари чвертьфінальних матчів у Маямі за версією WTA 259

Стаховський вибув з парного турніру у Франції

Сьогодні 21:46 188 1
Українець програв другий матч за добу
Стаховський вибув з парного турніру у Франції

Український тенісист Сергій Стаховський програв у матчі парного розряду на турнірі в Сен-Бріє.

Українець у парі з поляком Шимоновм Вальковим не зміг подолати стартовий бар'єр. Українсько-польський дует програв Жонатану Ейссеріку та Антоніо Санчічу з рахунком 3:6, 1:6.

Тенісисти провели на корті одну годину. Хорватсько-французька пара виконала чотири брейка, а Стаховський і Вальков не зуміли взяти жодного гейму на подачі суперників.

OPEN HARMONIE MUTUELLE - ATP Challenger Tour

Сен-Бріє, Франція

Хард, парний розряд

Призовий фонд - € 46,600

Жонатан Ейссерік/Антоніо Санчіч - Сергій Стаховський/Шимон Вальков 6:3, 6:1

Напередодні українець зазнав поразки в одиночному розряді.

Нагадаємо, Ястремська знялася з турніру в Монтерреї та повернеться на корт наприкінці квітня.

Джерело - Чемпіон.

#Стаховський, #OPEN HARMONIE MUTUELLE - ATP Challenger Tour, #ATP
Коментарі ()