Український тенісист Сергій Стаховський програв у матчі парного розряду на турнірі в Сен-Бріє.
Українець у парі з поляком Шимоновм Вальковим не зміг подолати стартовий бар'єр. Українсько-польський дует програв Жонатану Ейссеріку та Антоніо Санчічу з рахунком 3:6, 1:6.
Тенісисти провели на корті одну годину. Хорватсько-французька пара виконала чотири брейка, а Стаховський і Вальков не зуміли взяти жодного гейму на подачі суперників.
OPEN HARMONIE MUTUELLE - ATP Challenger Tour
Сен-Бріє, Франція
Хард, парний розряд
Призовий фонд - € 46,600
Жонатан Ейссерік/Антоніо Санчіч - Сергій Стаховський/Шимон Вальков 6:3, 6:1
Напередодні українець зазнав поразки в одиночному розряді.
Нагадаємо, Ястремська знялася з турніру в Монтерреї та повернеться на корт наприкінці квітня.
Джерело - Чемпіон.