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Пулішич може перейти в Саудівську Аравію

Олег Дідух — 14 липня 2025, 13:16
Пулішич може перейти в Саудівську Аравію
Крістіан Пулішич
Imago

Основний вінгер Мілана Крістіан Пулішич може продовжити кар’єру в чемпіонаті Саудівській Аравії.

Про це повідомляє ESPN.

За їхньою інформацією, інтерес до американця проявляє Аль-Наср, за який виступає зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду.

Мілан хотів би зберегти Пулішича, оскільки вважає його важливою частиною проєкту. Проте в італійському клубі не впевнені, що гравець відхилить вигідну з фінансової точки зору пропозицію з Саудівської Аравії.

Контракт Пулішича з Міланом діє до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Трансферна вартість 26-річного американця оцінюється в 50 мільйонів євро.

У минулому сезоні на рахунку Пулішича 17 голів і 12 асистів у 50 матчах за Мілан у всіх турнірах.

Раніше Мілан уже продав у Саудівську Аравію Тео Ернандеса.

Мілан Аль-Наср Крістіан Пулішич

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