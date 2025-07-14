Пулішич може перейти в Саудівську Аравію

Основний вінгер Мілана Крістіан Пулішич може продовжити кар’єру в чемпіонаті Саудівській Аравії.

Про це повідомляє ESPN.

За їхньою інформацією, інтерес до американця проявляє Аль-Наср, за який виступає зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду.

Мілан хотів би зберегти Пулішича, оскільки вважає його важливою частиною проєкту. Проте в італійському клубі не впевнені, що гравець відхилить вигідну з фінансової точки зору пропозицію з Саудівської Аравії.

Контракт Пулішича з Міланом діє до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Трансферна вартість 26-річного американця оцінюється в 50 мільйонів євро.

У минулому сезоні на рахунку Пулішича 17 голів і 12 асистів у 50 матчах за Мілан у всіх турнірах.

Раніше Мілан уже продав у Саудівську Аравію Тео Ернандеса.