Табашник перемогла на Континентальному турі в Марселі з рекордом стадіону
Катерина Табашник
ФЛАУ
Українська легкоатлетка Катерина Табашник перемогла в стрибках у висоту на етапі Континентального туру у французькому Марселі.
Вона показала результат 1,88 метра та розділила перше місце з Татьяною Гусін із Греції. Результат 1,88 м став новим рекордом стадіону в Марселі.
Для Табашник це перша перемога в нинішньому літньому сезоні. Її найкращий результат у поточній кампанії – 1,90 м.
Континентальний тур, Марсель (Франція)
Стрибки у висоту, жінки
1. Катерина Табашник (Україна) – 1,88 м
1. Татьяна Гусін (Греція) – 1,88
3. Марія Вукович (Чорногорія) – 1,85
Нагадаємо, наприкінці червня збірна України вилетіла з елітного дивізіону чемпіонату Європи попри перемогу Ярослави Магучіх у жіночих стрибках у висоту.