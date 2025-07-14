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Табашник перемогла на Континентальному турі в Марселі з рекордом стадіону

Олег Дідух — 14 липня 2025, 12:40
Табашник перемогла на Континентальному турі в Марселі з рекордом стадіону
Катерина Табашник
ФЛАУ

Українська легкоатлетка Катерина Табашник перемогла в стрибках у висоту на етапі Континентального туру у французькому Марселі.

Вона показала результат 1,88 метра та розділила перше місце з Татьяною Гусін із Греції. Результат 1,88 м став новим рекордом стадіону в Марселі.

Для Табашник це перша перемога в нинішньому літньому сезоні. Її найкращий результат у поточній кампанії – 1,90 м.

Континентальний тур, Марсель (Франція)
Стрибки у висоту, жінки

1. Катерина Табашник (Україна) – 1,88 м

1. Татьяна Гусін (Греція) – 1,88

3. Марія Вукович (Чорногорія) – 1,85

Нагадаємо, наприкінці червня збірна України вилетіла з елітного дивізіону чемпіонату Європи попри перемогу Ярослави Магучіх у жіночих стрибках у висоту.

Легка атлетика Катерина Табашник

Катерина Табашник

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