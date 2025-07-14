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Потенційна заміна Мартінесу: Астон Вілла хоче підписати воротаря Бреста

Андрій Мошкун — 14 липня 2025, 13:29
Потенційна заміна Мартінесу: Астон Вілла хоче підписати воротаря Бреста
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Астон Вілла та Брест домовилися про трансфер 34-річного воротаря збірної Нідерландів Марко Бізота.

Про це пише L'Équipe.

Тепер нідерландський голкіпер вирушить до Бірмінгема для завершення трансферу. Для цього Астон Вілла готова організувати Бізоту приватний літак.

Нараз умови особистого контракту воротаря та Астон Вілли ще не узгоджені. В англійському клубі Бізот може стати заміною Еміліано Мартінеса, який може залишити Астон Віллу. Якщо ж аргентинець залишиться, Бізот конкуруватиме з ним за місце в основі.

У сезоні 2024/25 нідерландський воротар зіграв 41 матч за Брест в усіх змаганнях, пропустив 68 голів і 12 разів залишив ворота недоторканими.

Раніше повідомлялося, що Інтер може продати захисника в Астон Віллу.

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Астон Вілла

Інтер може продати захисника в Астон Віллу
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